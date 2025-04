Valdilana in lutto per Sergio Carli, papà del sindaco. L’uomo ha cessato di vivere all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato a seguito di una caduta.

Si celebra nel pomeriggio di domani, lunedì 28 aprile, il funerale di Sergio Carli, padre dell’attuale sindaco di Valdilana Mario Carli, oltre che di padre Roberto e Lucia. L’uomo aveva 81 anni e da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Ponderano a seguito di una banale caduta mentre faceva qualche lavoro in un appezzamento di terreno. Purtroppo non è riuscito a riprendersi.

Sergio Carli aveva sempre abitato in frazione Pratrivero, ed è nella chiesa parrocchiale del pese che verranno celebrate le esequie. Ma già nella serata di oggi, alle 20, ci si potrà riitrovare nella stessa chiesa di San Giuseppe per la recita del rosario: sarà l’occasione per stringersi intorno ai familiari.

Domani l’addio

Sergio Carli ha lasciato la moglie Annamaria Mazza, e i tre figli: padre Roberto; Lucia con Alessandro e i figli Elisa, Mattia e Samuele; Mario con Giorgia e i figli Camilla e Giacomo, oltre ad altri parenti.

Il funerale sarà celebrato a partire dalle 15: dopo la funzione, il feretro sarà poi accompagnato al cimitero frazionale con corteo di auto.

