Valdilana premia Silvana, allevatrice dal 1975 al Camparient. Consegnato dal sindaco un attestato di stima e merito per la sua ininterrotta attività.

Da cinquant’anni Silvana Bello per la stagione estiva sale con il suo bestiame all’alpe Camparient.

Anche quest’anno, com’è ormai consuetudine, è stata celebrata una messa. In aggiunta, è però stato organizzato un pranzo per festeggiare Silvana, che dalla stagione estiva del 1975 sale ininterrottamente con le sue mandrie all’alpeggio.

Era presente anche il sindaco Mario Carli «Porto i saluti di tutta comunità di Valdilana che, con affetto e riconoscenza, festeggia insieme a te, e ai tuoi amici e familiari, questo importante traguardo». Silvana è anche stata invitata al prossimo consiglio comunale per la consegna ufficiale di un attestato di stima e merito.

Appuntamento annuale

Ogni estate all’alpe Camparient Silvana Bello fa celebrare una messa in ricordo del marito Guido Mello Grand, storico allevatore. La celebrazione nel tempo si è trasformata da cerimonia privata tra parenti ed amici in una giornata di incontro ed aggregazione tra gente amante della montagna.

Anche quest’anno l’appuntamento si è rinnovato, con tante persone che hanno voluto festeggiare anche il traguardo di Silvana Bello. La struttura dell’alpe Camparient a 1525 metri è di proprietà del Comune di Valdilana.

