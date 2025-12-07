Valdilana, recuperati due asinelli rimasti bloccati in montagna. Gli animali si erano allontanati da un alpeggio della zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero.

Valdilana, recuperati due asinelli rimasti bloccati in montagna

Si è conclusa nel migliore dei modi, nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 dicembre, la disavventura dei due asinelli che nelle ore precedenti erano finiti in una zona particolarmente impervia e pericolosa del territorio di Valdilana, non lontano da Bielmonte. Gli animali, che si erano allontanati da un alpeggio della zona, erano stati individuati dai proprietari impossibilitati però a raggiungerli in sicurezza.

L’allarme è scattato all’alba, quando è stato chiaro che i due asini si trovavano in un tratto scosceso, difficilmente percorribile a piedi e rischioso anche per eventuali tentativi di discesa. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno attivato le squadre di Biella e di Ponzone per il primo avvicinamento via terra.

LEGGI ANCHE: Quattro asini a spasso per Valdilana: intervengono i carabinieri

L’intervento dell’elicottero Drago

Constatata la complessità della zona e la necessità di una manovra sicura per evitare che gli animali potessero cadere o ferirsi, è stato coinvolto anche l’elicottero Drago, specializzato nei soccorsi in ambiente montano. L’equipaggio ha sorvolato l’area per individuare il punto migliore da cui operare e, in coordinamento con le squadre di terra, ha predisposto il recupero dall’alto.

Durante tutta la durata dell’intervento era presente anche un veterinario, incaricato di monitorare lo stato di salute dei due asinelli e di intervenire immediatamente in caso di necessità. Una volta messi in sicurezza e riportati in una zona accessibile, i due animali sono stati visitati: secondo le prime valutazioni non presenterebbero ferite gravi, ma solo un forte stato di stress.

La riconsegna degli animali

Grazie alla rapidità dell’allerta e al lavoro congiunto del personale dei vigili del fuoco, l’operazione si è conclusa senza complicazioni. I due asinelli sono stati riconsegnati ai proprietari.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook