Valdilana, torna a casa e trova cancello e porta danneggiati: indagano i carabinieri

Cancello e porta d’ingresso danneggiati nei giorni scorsi a Valle Mosso, nel territorio di Valdilana. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione al momento del rientro a casa. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri.

Una volta constatati i danni agli accessi dell’immobile, è stato verificato anche l’interno dell’abitazione. Nonostante i segni lasciati sul cancello e sulla porta, non risultano oggetti mancanti e, almeno sulla base dei primi riscontri, nulla è stato portato via.

Nessun furto all’interno dell’abitazione

Resta quindi da chiarire che cosa sia accaduto e per quale motivo siano stati danneggiati i due accessi. Tra gli elementi da ricostruire c’è anche il momento preciso in cui qualcuno ha agito, approfittando dell’assenza del proprietario dall’abitazione.

Il fatto che non risultino ammanchi rappresenta uno degli aspetti sui quali si concentrano le verifiche. Non è ancora chiaro se chi ha danneggiato porta e cancello sia riuscito a entrare nell’immobile oppure abbia interrotto la propria azione prima di accedere alla casa.

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Accertamenti affidati ai carabinieri

Dopo la segnalazione sono partiti gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica dell’episodio. I militari stanno raccogliendo gli elementi utili per capire quanto avvenuto durante il periodo nel quale il proprietario non si trovava nell’abitazione.

Le verifiche dovranno inoltre consentire di stabilire l’entità complessiva dei danni e individuare eventuali elementi utili a risalire al responsabile.

Foto d’archivio

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