Valle di Mosso in lutto per il geometra Ennio Vercellotti. Apprezzato professionista, aveva 79 anni. Il funerale è stato celebrato giovedì.

Valle di Mosso in lutto per il geometra Ennio Vercellotti

La valle di Mosso e tutto il Biellese piangono Ennio Vercellotti, stimato e conosciuto geometra scomparso all’età di 79 anni. Il funerale è stato celebrato giovedì 12 marzo, nella chiesa parrocchiale di Biella San Paolo, dove parenti, amici e conoscenti si sono riuniti per l’ultimo saluto. Lo riporta La Provincia di Biella.

A dare il triste annuncio sono stati i figli Paola, Elena e Lorenzo, insieme ai nipoti Massimo, Michela, Damiano e Renato, all’affezionata cugina Maria Antonietta e all’amico di una vita Gian Paolo. Nel comunicare la scomparsa, la famiglia ha voluto esprimere un particolare ringraziamento al dottor Andrea Rognoni, alla dottoressa Marta Leverone e a tutto il personale del reparto di cardiologia per l’assistenza prestata. Un sentito grazie è stato rivolto anche al dottor Roberto Coda e all’affezionata Fathia per le amorevoli cure e la vicinanza dimostrata.

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Una famiglia molto conosciuta

La notizia della morte di Vercellotti ha suscitato profondo cordoglio nel territorio biellese, dove era molto conosciuto e stimato. Tempo fa era anche stato sindaco a Callabiana. Molto noti anche i suoi tre figli – gemelli – impegnati in diversi ambiti professionali e pubblici: Elena è un medico molto apprezzato, Paola è stata presidente della ex Comunità montana e ora fa parte della giunta nazionale di Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni e degli enti montani, mentre Lorenzo è stato sindaco di Callabiana.

Tra i tanti ricordi che stanno emergendo in queste ore c’è anche quello dell’amico alpino Piero: «Ci siamo conosciuti 40 anni fa e abbiamo trascorso magnifiche serate insieme. Riposa in pace, fratello caro. La tua amicizia e il tuo esempio saranno sempre con noi. Il tuo sorriso e la tua saggezza ci mancheranno. La tua scomparsa lascia un vuoto enorme nel nostro cuore e nel nostro gruppo, ma il tuo ricordo ci accompagnerà sempre».

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