Vandali nella notte a Trivero: smontati i campanelli delle abitazioni

Raid di vandali nella notte nell’alto Triverese: questa mattina numerose famiglie residenti nella frazione Oro e dintorni si sono ritrovati il campanello smontato, o qualche canalina staccata. Oppure qualche oggetto sparito: una panchina, una piccola serra e altro.

Su Facebbok gira anche un video, postato da Patrizia Palumbo sul gruppo “Sei di Valdilana se”, che mostra due ragazzini (sembra infatti che si tratti di giovanissimi) che smontano una canalina di fili elettrici.

Chiamati i carabinieri

Nella mattinata di oggi, venerdì 7 giugno, sono arrivati i carabinieri per un primo sopralluogo, per constatare i danni e per raccogliere le testimonianze dei residenti. Le indagini sono partite.

