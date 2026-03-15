Vitale Barberis Canonico cerca personale: martedì “recruting day” a Pray. Obiettivo: selezionare i candidati prevalentemente per le lavorazioni di filatura.

Vitale Barberis Canonico cerca personale: martedì “recruting day” a Pray

Nuove opportunità di lavoro nel settore tessile del Biellese. La storica azienda tessile Vitale Barberis Canonico, con sede a Pratrivero, è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico, in particolare nel reparto filatura.

Per individuare nuovi candidati è stato organizzato un incontro di selezione che si terrà martedì 17 marzo nella sala consiliare del Comune di Pray, dalle 14.15 alle 17.30. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad, attraverso la filiale di Borgosesia.

LEGGI ANCHE: La Vitale Barberis Canonico al lavoro assieme alla Lega tumori

Un primo colloquio per avviare la selezione

Durante il pomeriggio sarà possibile sostenere un primo colloquio conoscitivo con i responsabili della selezione. Le figure ricercate sono operai e operaie da inserire nelle lavorazioni di filatura, con turnazioni organizzate su ciclo 6×6, che prevedono anche turni notturni.

L’azienda valuterà inoltre profili da inserire in altri processi della filiera laniera con orari diurni organizzati su turni 8×5, indicativamente nelle fasce 6-14 e 14-22. Tra gli aspetti sottolineati dagli organizzatori c’è l’apertura anche a candidati senza esperienza specifica nel settore: l’azienda, infatti, è disponibile a prendere in considerazione persone motivate e disponibili a intraprendere un percorso formativo interno.

Come prenotarsi

All’incontro sarà presente anche il responsabile delle risorse umane di Vitale Barberis Canonico, che potrà illustrare nel dettaglio le posizioni aperte, le modalità di inserimento e le caratteristiche del lavoro in azienda. Per partecipare ai colloqui è necessario prenotarsi contattando la filiale Randstad di Borgosesia al numero 0163-20.92.39 e chiedendo di Manuela, oppure inviando una mail all’indirizzo borgosesia@randstad.it.

L’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per chi è alla ricerca di un impiego e desidera entrare a far parte di uno dei lanifici più noti e storici del territorio biellese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook