Beatrice Beretta torna a difendere la porta della Nazionale under 13

Beatrice Beretta torna in Nazionale, convocata come portiere: la giovane di Gattinara cresciuta calcisticamente nel Borgosesia continua così la sua carriera nel mondo del calcio femminile. Con le sue compagne ha raggiunto nei giorni scorsi Coverciano per preparare l’amichevole in programma il 26 febbraio contro il Portogallo in trasferta.

Per le azzurrine sarà la quinta uscita stagionale, dopo la sconfitta contro i Paesi Bassi, il successo in Svezia, il pareggio di Vercelli contro l’Inghilterra e la vittoria ancora a Coverciano contro il Belgio. Dopo aver iniziato a tirare i primi calci a un pallone nella squadra della sua città, Beatrice era passata al Borgosesia, dove sotto le cure di Stefano Xausa è diventata portiere, giocando con i maschi fino alla categoria Giovanissimi.

Era nelle giovanili della Juventus

Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate e a 14 anni è entrata nel settore giovanile della Juventus, che poi l’ha prestata per due stagioni al Tavagnacco, poi al Como e ora al Napoli. Beatrice Beretta è nel giro della Nazionale ormai da qualche anno. Con la maglia azzurra ha già disputato il campionato europeo Under 19, mentre in serie A ha già collezionato 10 presenze, nella passata stagione a Como.