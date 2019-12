Borgosesia aiuta calcio e basket costretti a trasferte assurde con un maxi-assegno.

Borgosesia aiuta calcio e basket

Un maxi-assegno di 5mila euro a testa per la Gessi Valsesia basket e il Borgosesia calcio. La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 17 dicembre nella sala consiliare del municipio di Borgosesia. «Per colpa delle miopie di Fip e Lega dilettanti – scrive il sindaco Paolo Tiramani sui social – devono andare in Sicilia e Toscana a giocare in trasferta. Un piccolo aiuto per ogni società di 5mila euro a fronte di decine di migliaia di spese extra che quest’anno hanno avuto. Grazie perché il nome della nostra città risuona in tutta Italia».

Le prossime trasferte della Gessi

La Gessi Valsesia basket, alla sesta stagione in serie B (terza categoria nazionale) era da anni abituata ad affrontare lunghi viaggi in Toscana, ma la scorsa estate ha saputo che in questa stagione avrebbe avuto come avversarie anche tre squadre siciliane: Palermo, Capo d’Orlando e Torrenova. Le affronterà in trasferta tutte e tre nel 2020: il 2 febbraio (Capo d’Orlando), il 23 febbraio (Torrenova) e il 29 marzo (Palermo).

LEGGI ANCHE: Gessi basket premiata con la “stella di bronzo” del Coni

E quelle del Borgosesia

Anche per il Borgosesia calcio nella stagione 2019-2020 aumentano parecchio i chilometri da percorrere: nel girone A della serie D, infatti, oltre alle formazioni piemontesi e liguri (e a una lombarda) sono state inserite ben 5 formazioni toscane: Prato, Lucchese, Seravezza, Ghivizzano Borgoamozzano e Real Forte Querceta.

LEGGI ANCHE: Borgosesia calcio festeggia i suoi duecento giovani | LE FOTO