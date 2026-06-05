Il Borgosesia Calcio ha ufficializzato il nuovo allenatore per la stagione 2026/2027: sarà mister Thomas Forzatti a sedere sulla panchina granata in serie D al posto di Roberto Cretaz. Il tecnico classe 1976 guiderà la squadra nella massima categoria dilettantistica italiana, con il raduno già fissato per lunedì 27 luglio.

Forzatti arriva a Borgosesia dopo l’esperienza all’Accademia Borgomanero, in Eccellenza. Proprio lo scorso anno le strade del tecnico e dei granata si erano già incrociate: alla guida della formazione borgomanerese aveva infatti tenuto testa ai valsesiani, chiudendo il campionato al secondo posto in classifica.

Una carriera da bomber e poi la panchina

Prima di intraprendere la carriera da allenatore, Thomas Forzatti è stato un attaccante prolifico, capace di mettere a segno 321 gol. Cresciuto nel settore giovanile del Caltignaga, ha legato il suo nome soprattutto alle esperienze con Romentinese, Oleggio e Arona.

Appese le scarpette al chiodo, Forzatti ha iniziato il percorso in panchina con la Romentinese in Promozione, dove è rimasto per quattro stagioni. Sono poi arrivate le esperienze con Castellettese, Juventus Domo, Città di Cossato, Bulè Bellinzago, Arona e infine Accademia Borgomanero.

Il calcio di Forzatti: gioco e possesso palla

«Sono molto felice di essere qui – afferma mister Forzatti –. Sin da subito ho avuto una bellissima impressione, trovando una realtà famigliare. Non vedo l’ora di iniziare». Parole che segnano l’avvio di una nuova fase per il club granata, pronto a ripartire con entusiasmo.

Il neo tecnico ha già tracciato anche le linee della sua filosofia calcistica: moduli preferiti 4-3-3 e 4-2-3-1, volontà di imporre il gioco, possesso palla e manovra palla a terra. «Ci saranno diversi cambi di posizione in campo e una forte riaggressione», ha spiegato Forzatti.

Linea verde e primi addii in casa granata

Ufficializzato l’allenatore, il Borgosesia Calcio sta ora lavorando per costruire la rosa della prossima stagione. La linea resterà quella già tracciata negli ultimi anni: puntare su giovani di prospettiva, capaci di crescere e misurarsi con un campionato impegnativo come la serie D.

Non mancheranno però i cambiamenti. Sono ormai certe le partenze del portiere Vittorio Gilli e di capitan Luca Mazzola, vicino al Saronno. Nei prossimi giorni entreranno nel vivo le trattative e inizierà a prendere forma il gruppo che affronterà la nuova stagione granata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook