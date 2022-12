Calcio dilettanti: rinviate per campo impraticabile tutte le gare del fine settimana. Uno stop che, fanno notare i maligni, permette a tutti di godersi la finale del Mondiale…

Sospesi per campi impraticabili tutti i campionati dilettanti di calcio in Piemonte. Dopo la nevicata che giovedì ha imbiancato il Piemonte, infatti, già venerdì il comitato regionale della Lega dilettanti ha decretato lo stop dell’attività regionale, bloccando tutti i campionati dalla Promozione alla Terza categoria e quelli giovanili. Una scelta dettata dall’impraticabilità dei terreni di gioco, ma anche dalle difficoltà di percorrenza di numerose arterie stradali.

Uno stop che, fanno notare i maligni, permette a tutti di guardarsi tranquillamente la finale del Campionato del mondo…

Si torna in campo l’anno prossimo

Si tornerà in campo nel 2023, precisamente domenica 8 gennaio, data in cui si giocherà la 15ma giornata in Promozione e Prima. Prevista per domenica 22, invece, la ripartenza di Seconda e Terza. Nello stesso weekend si rimetteranno in moto anche Under 19 regionale e i tornei giovanili agonistici.

