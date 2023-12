Camp estivo con il Celtic Glasgow per i ragazzi della Dufour Varallo. La società nero-verde ha deciso di “gemellarsi” con lo storico club scozzese.

La Dufour Varallo si gemella con il Celtic di Glasgow per un nuovo campus estivo che sarà proposto al “Bacci” di Roccapietra. I nero-verdi abbracciano di nuovo un progetto internazionale, nel 2018 una partnership analoga era stata fatta con il Real Madrid.

Questa volta si punta sul Celtic, storica società calcistica del campionato scozzese con esperienza nelle coppe internazionali. La presentazione del progetto avverrà domani, lunedì 18 dicembre, durante la serata dello scambio di auguri che si terrà al cinema Sottoriva, sono invitate tutti i tesserati e le loro famiglie.

Domani si presenta il progetto. Con Stefano Tacconi ospite d’onore

Un rappresentante del Celtic presenterà il progetto del campus estivo aperto a tesserati della Dufour, giocatori anche di altre società e alle ragazze. Sarà nella settimana centrale di giugno, subito dopo la fine dell’anno scolastico.

«Abbiamo scelto di legarci al Celtic – spiega Carlo Toro, dirigente nero-verde che ha seguito il progetto – per la loro storia come società, ma anche per la loro cultura sportiva». L’idea è di proseguire poi la partnership portando la Dufour in Scozia per un allenamento congiunto.

Per la serata del 18 dicembre le sorprese non sono finite. Infatti ospite dell’evento sarà Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale racconterà la sua esperienza e si fermerà a parlare con i ragazzini.