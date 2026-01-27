Delusione olimpica per Emilia Mondinelli: non è convocata. L’atleta valsesiana non sarà nella squadra di slalom, nonostante la bella prestazione di domenica.

Tutti in Valsesia ci speravano, soprattutto dopo la bella prestazione di domenica nella Repubblica Ceca, quando si è piazzata al 20mo posto, prima tra le italiane. E invece niente: il nome di Emilia Mondinelli non compare nell’elenco delle azzurre che faranno parte della squadra italiana famminile di slalom per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Federica Brignone, l’atleta più vincente di sempre in Coppa del Mondo per lo sci tricolore, ci sarà e guiderà la spedizione femminile confermandosi come il punto di riferimento del gruppo insieme a Sofia Goggia. Tra le novità ci sono le giovani slalomiste Giada D’Antonio (classe 2009) e Anna Trocker (classe 2008), chiamate a fare il loro debutto ai Giochi proprio in Italia. Le altre sono Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Laura Pirovana e Asja Zenere.

Rammarico in Valsesia

Questa escusione di Emilia Mondinelli sta ovviamente scontentando gli amici e i tanti tifosi della Valsesia. E sui social si leggono già commenti più o meno indispettiti. A questo punto all’atleta alagnese non resta che concentrarsi sulla Coppa del Mondo, dove sta dimostrando le sue qualità.

Per l’elenco completo dei convocati nello sci alpino maschile e femminile clicca QUI.

