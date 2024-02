Emilia Mondinelli sfiora il podio ai Mondiali juniores. Quarto posto in combinata, mentre Maria Sole Antonini ha vinto uno slalom gigante a Usseglio.

Emilia Mondinelli sfiora il podio ai Mondiali juniores

Doppietta d’oro la scorsa settimana per l’Italia maschile nei Mondiali juniores di sci alpino Chatel, in Alta Savoia. Quarto e quinto posto invece per le due coppie italiane femminili nella combinata. Ai piedi del podio le due atlete del Comitato Alpi Occidentali, la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro sportivo Esercito e la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo in Slalom.

Al quinto posto la carabiniera gardenese Sara Thaler e la poliziotta cortinese Ambra Pomaré. Un ottimo quarto posto insomma per la sciatrice valsesiana.

Successo di Maria Sole Antonini

La pista Lago Verde a Usseglio ha ospitato due Giganti validi per il Trofeo Acque Minerali Pian della Mussa e organizzati dallo Sci Club Pian Benaut. Successo della valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana, con il tempo di 1’,35”,36/100 e con 27/100 di vantaggio sulla seconda, la carabiniera limonese Melissa Astegiano.

Terza la prima delle Aspiranti, la francese Leontine Curdy del Club des Sports de La Plagne. Completano la top ten la chierese Maria Toja del Lancia, la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, le torinesi Martina Sacchi e Sofia Pignochino del Golden Team Ceccarelli, quest’ultima seconda delle Aspiranti, la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata e la trentina Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli. Terza delle Aspiranti (ma seconda delle Aspiranti italiane) è la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, undicesima assoluta, mentre nella classifica delle Aspiranti italiane è terza la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia.