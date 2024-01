Fair play in campo: l’Accademia Borgomanero segna in fuorigioco e fa pareggiare la Biellese. Un bel gesto molto apprezzato da pubblico e avversari.

Fair play in campo: l’Accademia Borgomanero segna in fuorigioco e fa pareggiare la Biellese

Il match Under 15 regionale che si è giocato nel fine settimana tra Biellese e Accademia Borgomanero è stato teatro di un bel gesto di fair play da parte dei novaresi.

Sul risultato di 1-0 per l’Accademia, realizzato in evidente fuorigioco con la convalida del gol da parte dell’arbitro, il mister dei padroni di casa, Stefano Talarico, dice ai suoi ragazzi di far segnare la Biellese per ristabilire la parità. In pratica, i giovani calciatori agognini hanno lasciato che i biellesi andassero a rete senza provaere a contrastarli, così da “aggiustare” quello che è apparso a tutti come uno svarione della terna arbitrale. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

La Biellese ringrazia per la sportività

Sui social la società bianconera ha ringraziato gli avversari con un bel messaggio: «Si ringrazia e si rende onore alla società ASD Accademia Borgomanero 1961 per il gesto di Fair Play in occasione della gara odierna per la categoria Under 15».

Alla fine i biellesi hanno segnato nuovamente, portando il risultato finale sul 2-1 per loro.