Gattinara calcio in festa dopo la vittoria in Coppa Piemonte. Tantissimi tifosi hanno seguito i bianchi nella gara a Venaria.

La trasferta a Venaria si è trasformata in una giornata memorabile per il Gattinara calcio, che ha portato in città la Coppa Piemonte per la Prima Categoria. Gran tifo sugli spalti e anche nelle strade, grazie a un numeroso gruppo di tifosi che hanno seguito i bianchi nella finale di Venaria.