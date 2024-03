Il Borgo fa un punto contro il Pont Arnad, diretta avversaria. Erano di fronte l’attacco meno prolifico e la difesa più perforata: al comunale finisce 0-0.

Erano di fronte le ultime due squadre in classifica, il Borgosesia con la difesa meno solida del girone (47 gol subiti) e il Pont Arnad con l’attacco meno prolifico (appena 15 reti messe a segno). Ne è uscito uno 0-0 che sicuramente accontenta di più gli ospiti valdostani che i granata.

Anche perché il Borgosesia recrimina per un calcio di rigore non concesso dall’arbitro (un tocco di mano in effetti non apparso così clamoroso), oltre che per una traversa centrata da Lauciello dopo nemmeno un minuto di gioco. D’altra parte, il giovane portiere debuttante Vittoni ha salvato il risultato con una prodezza nel finale.

Primo punto per mister Cretaz

Quello di oggi, domenica 3 marzo, è stato comunque il primo punto per mister Roberto Cretaz sulla panchina del Borgosesia, e almeno i granata muovono la classifica. Anche se contro la diretta concorrente per non retrocedere sarebbe stata più importante la vittoria.

A nove giornate dalla fine il Borgosesia è ultimo, per non retrocedere direttamente deve recuperare 14 punti sul Pinerolo. E proprio mercoledì i granata saranno nuovamente in campo per recuperare la sfida proprio contro il Pinerolo. Si gioca fuori casa e serve una vera impresa. La vittoria granata potrebbe accedere le speranze.

