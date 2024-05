Il Borgosesia calcio lascia la serie D con una vittoria. Ultima gara di campionato, i granata battono di misura il Chieri davanti ai propri tifosi.

I granata si congedano dalla serie D con una vittoria. Oggi, domenica 5 maggio, il Borgosesia calcio ha chiuso il campionato e preso congedo dai propri tifosi battendo di misura il Chieri, altra formazione che ha lottato per la salvezza.

Alla fine resta la gioia per la vittoria ma anche l’amaro in bocca per una stagione mai decollata che potrebbe avere avuto anche altri risvolti. E invece i granata non sono mai riusciti a ingranare. Le vittorie sono arrivate poi dopo la retrocessione matematica.

Hanno reso onore al campionato

Se non altro, il Borgosesia ha saputo rendere onore fino alla fine al campionato. A inizio patita è stato consegnato anche un assegno di 800 euro all’associazione Passeportout, è il ricavato alla vendita delle magliette celebrative del carnevale locale.

Parte subito bene il Borgosesia con un gran tiro di Monteleone, poi al 23’ Bertoni ha una buona occasione senza però inquadrare la porta. Il Borgo riprende a creare e al 41’ Tunesi Bertoni impegna Virano che respinge, la sfera giunge a Colombo che ribadisce in rete.

Nella ripresa il Chieri prova ad agguantare il pareggio, ma trova un buon Autoriello sulla propria strada. Poi nel finale Manara sfiora anche il raddoppio.

