Judo Gattinara fa raccolta di medaglia a Leinì e Genova

Judo Gattinara fa incetta di medaglie negli ultimi tornei: gli atleti hanno fatto ritorno con quattro ori e un bronzo.

Judo Gattinara ai tornei

Le squadre giovanili del Judo Gattinara sono tornati carichi di medaglie dagli ultimi tornei, nel Torinese e a Genova.

Con la conquista di quattro ori e un bronzo nel Randori Day regionale, svoltosi a Leinì, in provincia di Torino, è stata più che proficua l’uscita delle giovanili della compagine gattinarese al Trofeo regionale, ben organizzato dal Comitato Regionale Judo Piemonte. In fase di uscita dalla pandemia, i sei iscritti della società della Città del Vino si sono misurati nella bella cornice del Palasport torinese. I risultati lusinghieri fanno ben pensare alla bontà del lavoro svolto fino a ora e per il futuro. Imbattuti, con tutti gli incontri vinti per Ippon, Gabriel Ginepro, Michele De Cata e Luca Battistella. Primo anche Morgan Ginepro che, pur con un incontro perso, ha vinto però nella classifica con i punti judo. Meno performante ma grintosa Rachele Rossi, terza classificata. Buona l’esperienza della classe Esordienti A, prima fascia degli agonisti, che non ha vinto medaglie ma ha mostrato buona grinta e un atteggiamento positivo.

LEGGI ANCHE: Michele Valeri porta a Gattinara un bronzo nazionale nel judo

Oro

Al Trofeo Città di Colombo, svoltosi a Genova, Elia Rizzi si è aggiudicato la medaglia d’oro. ll giovane atleta gattinarese ha calcato il tatami del suggestivo RDS Stadium di Lungo Canepa, insieme al resto della squadra, composta anche da Elena De Lucia, Alessandro Rossetti e Artiom Roggero. Al di là della medaglia effettivamente conquistata, l’oro di Elia, il risultato più bello è di aver portato nel capoluogo ligure quattro ragazzi, che hanno dato un’ottima prova delle proprie capacità nonostante il lungo periodo di fermo per la pandemia. Per ottenere il primo posto, Rizzi ha chiuso tutti gli incontri per Ippon, non lasciando dubbi sulle sue qualità, anche se c’è ancora qualcosa da mettere a punto. Il resto della compagine gattinarese deve ancora entrare nell’ottica della gara e soprattutto credere nelle proprie capacità.