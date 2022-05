Marcia Alpina: Gs Zegna e Gs Genzianella ai campionati italiani

Domenica 29 maggio si terrà a Valmadrera in provincia di Lecco, la prova unica di campionato italiano a pattuglie di marcia alpina di regolarità. La manifestazione organizzata dalla Associazione OSA Valmadrera sotto l’egida della Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.) con il patrocinio dl Comune di Valmadrera, assegnerà il primo titolo italiano della stagione. Nel bel paese lombardo arriveranno i migliori marciatori nazionali, provenienti dalle Associazioni del Piemonte, Lombardia e Veneto, anche il biellese sarà rappresentato da tre associazioni: G.S Genzianella con 2 pattuglie di cui una tutta al femminile, G.S Ermenegildo Zegna con tre pattuglie e una quarta in corso di formazione e Pietro Micca Biella con una. Le pattuglie sono formate da tre atleti che si daranno il cambio lungo i 18 Km del percorso a contare i passi e mantenere la le medie stabilite. La gara sarà sicuramente impegnativa dato il titolo in palio, non mancherà la bellezza del paesaggio e lo spirito di amicizia che lega i concorrenti.

Il programma prevede Venerdì 27 maggio termine ultimo per iscriversi, domenica 29 ore 7 ritrovo presso la scuola parrocchiale per ritiro pettorali, ore 8 trasferimento al punto di partenza, ore 8,30 partenza prima

pattuglia. Ore 14,30 premiazioni.