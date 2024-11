Maria Sole Antonini è terza allo slalom in Svezia. In attesa di debuttare in Coppa Europa, alcune atlete della squadra nazionale C femminile hanno iniziato a scaldare i motori.

Aspettando di debuttare in Coppa Europa, alcune atlete della squadra nazionale C femminile sabato 23 novembre hanno partecipato ad uno Slalom FIS a Storklinten in Svezia.

La gara è stata vinta dalla diciannovenne svedese Moa Landstroem, atleta del Vaesteras Slalomklubb, con il tempo totale di 1’,23”,26/100, ma alle sue spalle ci sono due italiane: seconda la carabiniera di Latina Giulia Valleriani, staccata di 1/100, mentre terza è la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, staccata di 1”,03/100. Ottima quinta ad 1”,17/100 la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, anche lei nelle ultime stagioni allenata da Alberto Platinetti nella squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali

La gara di Zinal

A Zinal, in Svizzera alcuni giovani sciatori del Comitato FISI Alpi Occidentali hanno scaldato i motori in uno Slalom Cittadini. La gara femminile è stata vinta dall’Aspirante britannica Emily Turner del Team Evolution, con il tempo totale di 1’,46”,37/100.

Unica italiana al traguardo, l’Aspirante sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato ottava assoluta e settima tra le nate nel 2007 e 2008. categoria. L’Aspirante svizzero Mathieu Glassey dello Ski Club Arpettaz ha vinto la gara maschile in 1’,33”,05/100.

Sul podio è salito anche il diciannovenne milanese Juno Marzucconi che è tesserato lo Sci Club Mera e si è piazzato terzo ad 1”,12. Quinto posto per il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, ventiseiesimo il vercellese Tommaso Antonini dello Sci Club Mera, quarantatreesimo assoluto e ventitreesimo degli Aspiranti il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, quarantottesimo assoluto e ventottesimo degli Aspiranti il pragelatese Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, cinquantacinquesimo assoluto e trentacinquesimo degli Aspiranti il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone.

