Niente da fare per il Borgosesia calcio, sconfitto dalla seconda in classifica. I granata vanno sotto dopo 5 minuti, e non riescono mai a impensierire il Chisola.

Non riesce l’impresa al Borgosesia, che contro la seconda della classe Chisola ha dovuto alzare bandiera bianca. Quattro le reti segnate dai torinesi in rapida successione, solo nel finale arriva il gol della bandiera siglato da Lauciello su rigore.

Mister Cretaz, rispetto al recupero con il Pinerolo, schiera i suoi con un 4-3-1-2 per la gara di oggi, domenica 10 marzo.

Gara subito in salita

La partita si mette subito bene per i padroni di casa: passano appena cinque minuti e il Chisola si porta in vantaggio. Palla a Ponsat che vede arrivare Rizq, il passaggio è determinante per farlo andare a rete. Davanti al portiere non sbaglia.

Seconda rete alla mezz’ora

Arriviamo alla mezz’ora quando il Chisola conquista il bis: cross dalla sinistra, Viano prende il tempo giusto e stacca di testa mandando alle spalle dell’estremo difensore granata. Da registrare poi una incursione di Nisci che però non porta a nulla.

Il secondo tempo

Nella ripresa si attende una reazione del Borgosesia, ma è il Chisola a calare subito il tris, al 15’ il quarto gol. Solo nel finale arriva la rete della bandiera: al Borgo viene concesso un calcio di rigore per un atterramento in area di Henin, dal dischetto si porta Lauciello che non sbaglia.

Classifica sempre più critica

In classifica situazione sempre più critica: la formazione di mister Cretaz rimane all’ultimo posto con sempre meno occasioni per poter accorciare le distanze.

