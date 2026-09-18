Panoramica Zegna Valdilana bike day: attesa carovana di bici. Per chiudere al meglio l’estate e iniziare a guardare all’autunno a Valdilana torna un evento dove la natura sarà protagonista.

Panoramica Zegna Valdilana bike day

Appuntamento domani sabato 19 settembre. Alla regia dell’organizzazione sono Comune di Valdilana con il patrocinio della Provincia di Biella, dei Comuni di Piatto e Veglio in stretta collaborazione con l’Oasi Zegna.

Giunta con grande entusiasmo alla sua seconda edizione, la manifestazione invita tutti gli appassionati delle due ruote a vivere una giornata speciale immersi nei paesaggi mozzafiato del territorio biellese.

Formula aperta

Una delle caratteristiche fondamentali dell’evento è la sua formula aperta, sostenibile e inclusiva. Non è una gara, non è una competizione e non serve alcuna iscrizione. In perfetto stile randonnée, la giornata si configura come una pedalata totalmente libera, priva di cronometri, classifiche o ansia da prestazione. Ogni partecipante potrà gestire la mattinata in piena autonomia, scegliendo l’orario di partenza, il ritmo e la distanza da coprire, da solo, con la famiglia o in compagnia degli amici.

La vera forza dell’iniziativa risiede nella possibilità di vivere la strada in totale sicurezza: dalle 9 alle ore 14, infatti, la strada Panoramica Zegna sarà completamente chiusa al traffico motorizzato nel tratto compreso tra il Villaggio Residenziale e il piazzale 1 di Bielmonte.

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Per ben cinque ore la carreggiata si trasformerà in un’ampia isola ciclo-pedonale ad alta quota, dove il silenzio dei motori lascerà spazio solo ai suoni della natura e al fruscio delle ruote.

I ciclisti avranno la possibilità di pedalare in tranquillità tra le pinete rigogliose e gli scorci panoramici che rendono unico questo angolo di Piemonte. L’iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare la mobilità dolce e riscoprire la bellezza dell’Oasi Zegna da una prospettiva privilegiata.

L’appuntamento è aperto a tutti, dagli amatori alle famiglie: non resta che allacciare il casco e prepararsi a una giornata all’insegna di natura, sport e amicizia. Non ci sarà traffico, infatti la strada per tutta la durata dell’evento sarà chiusa alle auto.

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