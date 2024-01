Partita sospesa tra Dufour e Valdilana Biogliese: l’arbitro si è sentito male. Dopo il primo tempo, il direttore di gara non se l’è sentita di tornare in campo.

Partita sospesa tra Dufour e Valdilana Biogliese: l’arbitro si è sentito male

Partita sospesa tra Dufour Varallo e Valdilana Biogliese: ieri, domenica 21 gennaio, l’arbitro Davide Genovese di Novara si sente male a fine primo tempo e non riesce a proseguire nella ripresa.

La giacchetta nera aveva iniziato regolarmente la partita, il match al 17’ per la cronaca ha visto i nero-verdi passare in vantaggio con rete di Nobili. Già negli ultimi minuti di gioco della prima frazione Genovese però aveva dato segnali di malessere. E una volta rientrato negli spogliatoi ha spiegato di non sentirsi bene. E’ stato visitato dai medici sociali delle due squadre.

Alla fine il direttore di gara dà forfait

Ha provato ad attendere, ma ha capito che non era il caso di proseguire. Alla fine la partita è stata sospesa dopo i primi 45 minuti di gioco.

Verrà recuperata quindi prossimamente e le due formazioni dovranno disputare soltanto il secondo tempo. Ovviamente si partirà dal risultato di 1-0 per la Dufour Varallo.