Sci mondiale: Emilia non fa punti, ma ha la grinta giusta. La 19enne di Alagna ha esordito in Coppa: ora si attendono le convocazioni per le gare del 26 novembre nel Vermont.

Non è andata a punti, ma alla sua prima prova di Coppa del Mondo di sci nello slalom (disputata sabato in Finlandia) Emilia Mondinelli dimostra di avere la grinta giusta. In generale, la spedizione della Nazionale azzurra femminile a Levi non è stata brillante, ma la 19enne di Alagna ha dimostrato di poterci stare dentro la Coppa del Mondo.

E’ stata catapultata nel grande Circus bianco all’improvviso, ha vinto l’emozione e si è buttata con tutta la sua tenacia affrontando la pista.

Le prove di sabato e domenica

Sabato con il pettorale numero 57 ha dimostrato l’atteggiamento giusto nella prima manche, ma non è però stato sufficiente per conquistare l’accesso alla seconda manche. Entravano le prime trenta ed Emilia si è fermata al 46mo posto con il tempo di 57,56 e un ritardo di + 3’77” dalla prima.

Domenica altra gara. Emilia Mondinelli è scesa tra le ultime, ma ancora una volta ha fatto vedere un buon atteggiamento fermandosi al 42mo posto. «Poteva andare meglio sul muro, ma sono comunque contenta», ha spiegato la giovane alagnese tesserata per le Fiamme Gialle. Per lei la Coppa del Mondo è stata una prova importante dove ha potuto soprattutto fare esperienza allenandosi e vedendo all’opera le campionesse dello sci.

La prossima tappa

Per la prossima tappa della Coppa del Mondo non manca troppo. Il prossimo slalom sarà a Killington il 26 novembre. Gli addetti ai lavori spiegano: «Pur considerando la storica criticità delle azzurre a Levi, bisognerà lavorare moltissimo».

Le convocazioni per la tappa che si disputerà negli Stati Uniti nelle nevi del Vermont bisognerà aspettare ancora una settimana.

Intanto Emilia Mondinelli ha fatto emozionare i tanti tifosi e amici della Valsesia che hanno fatto il tifo per lei.