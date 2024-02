A Daniele Conserva la “Lum d’argento” del Carnevale di Varallo. Premiato un personaggio poliedrico che ha cantato la Valsesia attraverso libri, canzoni, testi teatrali e poesie.

A Daniele Conserva la “Lum d’argento” del Carnevale di Varallo

È stata consegnata a Daniele Conserva la “Lum d’Argento” per il 2024, premio che il Comitato carnevale di Varallo assegna ogni anno a persone che hanno dato il loro contributo al bene della città.

«Definire la Lum d’Argento di quest’anno – ha spiegato Matteo Curri, presidente del Comitato carnevale di Varallo – con una sola definizione è proprio impossibile. Daniele Conserva è musicista, cantante, poeta, scrittore, attore. Una vita intera dedicata alle arti con nel cuore sempre Varallo e la Valsesia che ha saputo raccontare con passione e trasporto lasciando innumerevoli citazioni del nostro territorio».

Nella sua carriera va ricordata la pubblicazione di cinque libri, tutti dedicati alla valle, l’incisione di dieci cd musicali, molti dei quali con canzoni in dialetto valsesiano. E poi molte opere di teatro come autore, regista e attore, portate in scena in teatri locali e i tutta Italia. È stato anche attore di cinema in produzioni nazionali e televisive trasmesse sui canali Rai.

Era stato Marcantonio

Nel 1978 e nel 1979 Daniele Conserva era stato l’interprete della maschera varallese, Marcantonio, e da nove anni è anche l’autore a quattro mani, con Christian Pianori, della “Canzun d’la Giobiaccia”.

«In questa occasione – ha aggiunto Curri – ci piace anche ricordare alcuni aneddoti che lo riguardano: è lui che, per primo, negli anni ’70 porta in onda su “Radio Varallo” i materiali raccolti da Enzo Barbano che confluiranno poi nella più grande opera dedicata al Carnevale di Varallo. Nella stessa epoca è tra i promotori della prima edizione dell’Alpàa. Inoltre collabora con il comitato gemellaggi di Varallo rispolverando l’antica amicizia con Die in Francia e grazie al suo interessamento porta le tradizioni carnevalesche, non solo a Die, ma anche a Villeneuve in Svizzera. Alla fine degli anni 2000 è presidente dell’associazione “Varallo Informa” che edita per qualche anno il giornalino di informazione culturale “Il Varallino”».

Promotore della stessa “Lum d’argento”

È stato anche tra i promotori proprio della Lum d’Argento, il prestigioso riconoscimento istituito nel 1977 dal comitato carnevale di Varallo per premiare le persone e le associazioni che si sono distinte per aver dato lustro alla città.

«Un piacevole scherzo di carnevale – ha risposto Daniele Conserva – che accetto dal profondo del cuore e con tanta emozione. Nel 1977 abbiamo consegnato la prima Lum d’Argento alla città di Varallo e a tanti personaggi con i quali mi onoro di far parte. Sicuramente lo porterò con me come una grande gioia che mi è stata regalata questa sera».