A Mattia e Giulio le borse di studio “Fantino” a Varallo

Nel cortile della scuola primaria di Varallo, come consuetudine ormai da sedici anni, si è svolta venerdì mattina 7 giugno la cerimonia di assegnazione delle due borse di studio intitolate a “Carolina Fantino”, che vengono attribuite a due alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo “Tanzio da Varallo”, dalla famiglia Fantino. Quest’anno sono Mattia Bigliotti della classe quinta B della scuola primaria di Varallo e Giulio Termignone della quinta A della Primaria di Cravagliana ad aver ricevuto il riconoscimento.

I valori promossi dalla borsa di studio

«Partecipare a questo evento è sempre molto coinvolgente e commovente allo stesso tempo – scrive in una nota l’ex dirigente scolastica Giovanna Patrizia Rizzolo -, non solo per la lunga amicizia che da anni mi lega alla famiglia Fantino, ma anche per l’originalità della modalità individuata da Carla e Oreste per l’assegnazione».

«Una modalità che ha anche un alto valore educativo, in quanto mira a valorizzare l’individuo, o meglio il percorso di crescita che ogni soggetto compie, secondo criteri che si ispirano a principi etici e morali che attestano un significativo processo evolutivo individuale, in relazione alle capacità di partenza di ciascuno e all’impegno profuso».

“Attenzione ai veri valori”

«In una società che mira prioritariamente alla omologazione e che sembra assecondare comportamenti egocentrici, arroganti, di guerra e di violenza, di sopraffazione e di mancanza di rispetto per l’altro e per il diverso, riportare l’attenzione su importanti valori e principi etici e morali e su comportamenti virtuosi di disponibilità e apertura, è di grande importanza».

«Meritevole appare dunque l’impegno che da sedici anni Carla e Oreste, insieme a Clementina, portano avanti attraverso l’assegnazione di queste borse di studio, nel ricordarci che questa è la strada che l’Istruzione e l’Educazione devono seguire per formare le donne e gli uomini di domani».

L’augurio a tutti i bambini e il ringraziamento a docenti e genitori

Aggiunge Rizzolo: «Nella consapevolezza che i bambini di oggi dovranno affrontare sfide sempre più impegnative e difficili per realizzare i loro sogni, appare fondamentale che possano portare con sé un bagaglio di competenze e conoscenze, che la scuola certamente fornisce, ma al quale deve essere aggiunta quella ricchezza personale fatta di valori e di idee che aiutano a sentirsi forti, ad essere in grado di superare tutti gli ostacoli con sicurezza e determinazione, diventando padroni di sé, per essere protagonisti del proprio futuro e realizzare i propri sogni».

