A Varallo nasce l’associazione delle ex Cecche del carnevale. L’obiettivo è fare piccole opere di beneficenza per dare una mano al territorio.

Non più solo la Confraternita dei Marcatoni. Ora a Varallo è nata anche l’associazione che riunisce le loro consorti. Nei giorni scorsi si è infatti costituito il gruppo di coloro che negli anni hanno vestito i panni della regina del carnevale varallino.

«Dopo tante battute divertenti e frecciatine da parte dei concittadini e dei colleghi carnevalanti, ecco che nell’anno 2024 il gruppo delle Ex Cecche del carnevale di Varallo si può definire formato – fa sapere la neonata associazione -. Un gruppo tanto numeroso quanto eterogeneo, che si è scoperto carico di entusiasmo ed energia. Le ex Cecche hanno così deciso di riunirsi per semplici momenti di divertimento, di scambio di racconti e di esperienze, di condivisione di ricordi e di valori, ma soprattutto con uno scopo preciso: continuare a dar valore alla figura della Cecca sostenendo quelle nuove e compiendo piccole opere di beneficenza legate a situazioni quotidiane sul nostro territorio».

Erano una trentina alla prima cena

E così la prima uscita, durante la replica benefica del processo a Marcantonio 2024, dove un gruppetto ristretto ha deciso di iniziare a riunirsi. «E poi un secondo incontro più ufficiale – fa sapere il gruppo -. “Gambe sotto il tavolo” all’albergo Italia di Varallo alla presenza di una trentina di ex Cecche pronte a darsi subito da fare. Sperando che il gruppo possa continuare a trasmettere i valori del Carlavèe, salutiamo tutti affettuosamente e rimaniamo aperte ad ogni consiglio, critica e soprattutto a particolari esigenze che possono essere portate ai nostri occhi da parte dei nostri carissimi varallini».

