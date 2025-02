A Varallo torna dopo 16 anni il Palio dei carretti. VIDEO

A Varallo torna dopo 16 anni il Palio dei carretti. Divertimento e goliardia nella tradizionale gara inserita nel programma del carnevale.

E’ andato ai Dughi di Varallo Vecchio il “Palio Valsesiano” del 2025, ritornato oggi, domenica 2 febbraio, dopo un’assenza di 16 anni. E’ stata una giornata di allegria e tradizioni con i carretti che si sono sfidati alla “Millemiglia di Marcantonio”. Una tradizione nata negli anni ’80 che è stata successivamente abbandonata per essere ripresa nel 2004 e di nuovo sospesa dopo il 2009 fino a quest’anno per tornare in grande stile.

I vincitori dei Dughi sono arrivati a bordo di un velocissimo treno a vapore. Molta curiosità per la confraternita della Cracia Nera, che ha riportato la piazza al tempo degli indiani e dei cowboy con divertentissimi intermezzi scenici che hanno affascinato e fatto sorridere il numeroso pubblico presente.

