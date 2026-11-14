La Monte Rosa SkyMarathon 2027 rischia di saltare: Alagna non si arrende

La Monte Rosa SkyMarathon 2027 rischia di non disputarsi e il Comune di Alagna Valsesia scende in campo per scongiurare questa eventualità. L’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Veggi ha espresso forte preoccupazione per il futuro della manifestazione, raccogliendo anche le sollecitazioni dei consiglieri comunali e degli operatori turistici del territorio.

A mettere in discussione l’appuntamento è il programma degli interventi di manutenzione del Funifor. La società Monterosa 2000 ha infatti comunicato che i lavori potrebbero impedire lo svolgimento della competizione nelle date previste. Una prospettiva che ha spinto il Comune a chiedere un nuovo confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella speranza di trovare una soluzione condivisa.

La proposta: spostare parte dei lavori in autunno

L’amministrazione comunale non mette in discussione la necessità di garantire la manutenzione degli impianti, ma ritiene che vi siano margini per conciliare le esigenze tecniche con quelle della manifestazione sportiva. In particolare, il ritardo nella conferma del finanziamento ministeriale potrebbe rappresentare un elemento sul quale ragionare per rivedere il cronoprogramma dei lavori.

L’ipotesi avanzata dal Comune è quella di limitare gli interventi previsti durante la primavera, trasferendone una parte all’autunno. Una soluzione che permetterebbe di salvaguardare sia la manutenzione del Funifor sia l’organizzazione della gara. L’amministrazione chiede quindi a tutte le parti di individuare «soluzioni organizzative e operative che consentano di confermare l’appuntamento del 2027».

Una vetrina internazionale irrinunciabile per la Valsesia

La Monterosa Sky Marathon rappresenta un appuntamento che va ben oltre l’aspetto agonistico. Inserita nel calendario mondiale dello skyrunning, la competizione richiama atleti provenienti da oltre 40 nazioni e garantisce una straordinaria visibilità internazionale a tutta la Valsesia. Perdere un’edizione significherebbe rinunciare anche a importanti opportunità per la promozione del territorio.

A preoccupare sono inoltre le conseguenze economiche per alberghi, ristoranti, negozi e operatori turistici, coinvolti per un’intera settimana. Uno stop potrebbe compromettere anche il percorso costruito negli anni, proprio mentre aziende internazionali dell’outdoor e dell’alpinismo si stanno avvicinando all’evento. Il Comune conferma quindi la propria disponibilità a sostenere gli organizzatori: «Il nostro auspicio è che si possa lavorare insieme per trovare una soluzione».

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