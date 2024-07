Alagna pronta per i turisti: ponti ricostruiti a tempo di record. Al lavoro dopo il nubifragio: la stagione estiva va preparata al meglio.

Alagna pronta per i turisti: ponti ricostruiti a tempo di record

Dopo i danni provocati dalla pioggia nella notte tra il 29 e il 30 giugno, ad Alagna si ricostruisce. E si fa a tempo di record. C’è una stagione estiva da portare a termine. Si ricostruiscono i ponti, i primi a essere stati spazzati via dall’ondata violenta di piena. Sono i primi a dover essere ricostruiti per ricollegare i sentieri, i rifugi e le persone.

Rimessi in sicurezza i sentieri

«Si ricostruiscono le strade spezzate dalla furia della corrente e invase da sassi e fango. Quei sassi e quel fango che si son sentiti rotolare verso valle, trasportati dalla corrente, fino a lunedì sera – spiegano dall’amministrazione comunale del sindaco Roberto Veggi -. Si ricostruisce il più velocemente possibile perché la montagna è viva se sono vivi i suoi sentieri, i suoi alpeggi, i suoi rifugi e le sue frazioni. Bisogna costruire velocemente per offrire, a chi decide di farci visita, un territorio accogliente e fruibile in sicurezza. Si ricostruisce velocemente per permettere alle nostre famiglie e ai nostri operatori turistici di poter lavorare con le proprie attività».

Alagna e Riva Valdobbia pronte ad accogliere i turisti

Così il Comune annuncia che Alagna e Riva Valdobbia sono pronte ad accogliere nuovamente i turisti.

E non dimentica i ringraziamenti: «Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rimettere in piedi Alagna in questa settimana di duro lavoro, incontri, progetti e sopralluoghi. Grazie a chi si è sporcato di fango, a chi ha fatto il possibile per aiutarci. Grazie a chi ha accettato i disagi comportandosi con rispetto e comprensione».

Il servizio navetta Wold-Acqua Bianca è attivo tutti i giorni fino all’1 settembre. Navette attive anche verso la Val Vogna.

