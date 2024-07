Alpàa a Varallo, con Alex Britti continua la serie dei pienoni. VIDEO

Alpàa a Varallo, con Alex Britti continua la serie dei pienoni. E’ da lunedì sera con Concato che i “big” della canzone non sbagliano un colpo. Questa sera arriva Clara.

Alpàa a Varallo, con Alex Britti continua la serie dei pienoni

I big della canzone non sbagliano un colpo e continuano a riempire la piazza dell’Alpàa di Varallo. Nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, è stato Alex Britti a regalare al pubblico un’altra bella serata di musica, ritmo ed energia, con il pubblico che si assiepava anche oltre la piazza, nell’ultima parte di corso Roma.

Questa settimana i cantanti stanno facendo filotto: Fabio Concato, Le Vibrazioni, gli Zero Assoluto e adesso Britti hanno sono sempre stati all’altezza della situazione e hanno fatto il pienone. Era andato bene anche Ermal Meta il primo giorno, peccato solo il temporale. Ma vanno anche ricordate le piacevoli serate di sabato con Radio Valsesia, i giovani del posto e gli spettacoli, e di domenica con la tribute band di Vasco Rossi e lo spettacolo di danza.

Questa sera sarà la volta di Clara, artista amata soprattutto da un pubblico giovane, ma che ha anche una popolarità più diffusa grazie alle serie televisiva “Mare Fuori”

IL PROGRAMMA DI OGGI, VENERDI’ 19 LUGLIO

VISITE GUIDATE

Ore 18.30: nelle nuove sale del museo Calderini, visita guidata alla nuova esposizione, riscoprendo anche le splendide sale del museo, una vera e propria Wunderkammer immersa nella città di Varallo.

Ore 20.45: “La via dei nobili: Giovanni Zanfa e Michele Brignola”. Passeggiando lungo via don Maio si farà conoscenza di due personalità della cultura valsesiana: Giovanni Zanfa, tipografo, e Michele Brignola, compositore dell’inno “Excelsior Valsesiano”.

ALPÀA+

Ore 17.30-19: dimostrazione gratuita di canoa. Un’occasione per provare l’esperienza di salire su una canoa e percorrere un breve tratto del torrente Mastallone, sotto il Ponte Antonini (info e prenotazioni direttamente sulla pagina dell’evento nel sito alpaa.net).

Ore 21-23: “Alle vette del mondo”. Al cinema Sottoriva una serata all’insegna del cinema di montagna: in anteprima assoluta il documentario sulla prima impresa delle Guide di Alagna alla conquista del Hindu Kush, sonorizzato dal vivo dal regista e musicista Gigi Giustiniani; a seguire, il documentario “Italia K2. Riprese di Mario Fantin” (info e prenotazioni sul sito alpaa.net).

Intanto a Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con Ristorante Ca Mea Miasino (Chicchi di carnaroli “riserva Rapio” alle 3 consistenze di pomodoro: salsa di pomodori cotti al barbecue, polvere di datterino affumicato, gel di pomodorino giallo e olio al basilico) e Il Cassero Borgosesia (Il crudo omaggio alla Valle: Battuta di Fassona, Toma ajgra di Campertogno, finferli sottaceto, miaccia croccante al saraceno e fieno).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e ballo liscio con Claudio Serotti.

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 concerto di Clara Soccini, modella e attrice, resa famosa dal ruolo di Crazy J nella serie televisiva “Mare Fuori”. Origami all’alba, parte della colonna sonora, è salita in poco tempo nella Top 5 di Spotify Italia. Dopo la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Boulevard”, Clara ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione e il Premio Rivelazione Siae.

Per tutti i dettagli si può visitare il SITO della manifestazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook