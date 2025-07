Alpàa al gran finale: giornata ricca di eventi, poi concerto di Renga. Ieri sera in piazza la tech-house dei Curly Brothers.

Ultimo giorno della 49ma Alpàa. Oggi, domenica 20 luglio, la città di Varallo propone ancora decine di appuntamenti di ogni genere: dalla gastronomia alla cultura, dallo shopping al divertimento, dallo spettacolo alle esperienze in zona. E poi si chiude in bellezza con il concerto di Francesco Renga con il suo tour “Angeloventi”, che celebra appunto i 20 anni dall’uscita di “Angelo”, uno dei suoi brani più conosciuti. Da ricordare che per l’ex vocalist dei Timoria questa è la terza volta che canta a Varallo: c’era già stato nel 2008 e nel 2011.

Nella serata di ieri, sabato 19 luglio, in piazza Vittorio hanno tenuto banco i Curly Brothers e la loro tech-house, con un pubblico prevalentemente di giovani e giovanissimi.

Il programma di oggi

Come accennato, oggi programma ricco per una chiusura in bellezza della più importate manifestazione della Valsesia e una delle più grandi in Piemonte.

Alpàa+

Oggi tre attività con Alpàa+: in mattinata “Viaggio indietro nel tempo tra rocce, acqua e bosco”, escursione al parco del Monte Fenera partendo da Varallo. Dalle 9.45 alle 10.30 c’è “Yoga nel Parco di Villa Becchi” in via Mario Tancredi Rossi: ci si può regalare qualche momento di relax nella bella cornice naturalistica di Villa Becchi. Dalle 17.30 alle 19 dimostrazione gratuita di canoa in zona passeggiata El Raffa sotto il ponte Antonini.

Piazza del gusto

A pranzo torna “Oggi cucino io” con i cuochi della Piazza del Gusto: antipasto sfizioso, Paella del Golosi e dolce a sorpresa. Si cena invece con l’Hostaria Orcobacco di Borgomanero (gnocchi di ricotta con sugo di pomodoro fresco, olive, basilico e crumble di pane croccante alle acciughe) e con la ristomacelleria di Quarona (battuta di fassona Piemonte, con robiola di Roccaverano Dop e cipolle rosse di Tropea caramellate). Gradite le prenotazioni al numero 340.769.1682.

Parco D’Adda

Ultimo appuntamento con la gastronomia delle Pro loco e delle altre associazioni, con musica di Delpo DJ in consolle. Al Chiringuito musica animata da DJ Bellafà.

Altro

Ultimo giorni per visitare la rassegna dell’artigianato, gli stand, i tanti negozi della città e le bellezze del centro storico. Per i bambini è sempre aperto il Luna park. Dalle 20 si può visitare la Mostra di trofei di caccia e fauna locale a Villa Virginia. Alle 19 Escape Room a Palazzo dei musei. All’aviosuperficie di Roccapietra “Festa dell’Aria e raduno aereo”.

Dalle 10 alle 20.30 “Il benessere attraverso il gioco con Danzatricità”: incontri a scaglioni di 30-40 minuti massimo dove si scopre la metodologia outdoor in natura. In zona passeggiata El Raffa, sotto il ponte Antonini.

Dalle 16 alle 19 “Animazione, Truccabimbi e Bolle di Sapone con Marta in Wonderland” nel parco di Villa Virginia: attività gratuita di animazione, Baby Dance e bolle di sapone.

Visite gratuite

Alle ore 10: L’avvento dell’età moderna: da Padre Caimi al Sacro Monte (Visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Sacro Monte). Ritrovo in piazza Ferrari, 5 minuti prima dell’inizio

Alle ore 16.30: Voci, volti, storie: un millennio di Varallo (Passeggiata nelle Contrade medievali dal Ponte a Piazza San Carlo con i racconti delle lavorazioni tradizionali). Ritrovo in Palazzo D’Adda, 5 minuti prima dell’inizio

Il concerto

Alle 21.30, la voce potente e intensa di Francesco Renga risuonerà ancora una volta in piazza Vittorio Emanuele II a Varallo. Come accennato, Renga festeggia vent’anni dal celebre brano Angelo, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2005. Una canzone che ha segnato la sua carriera e toccato il cuore di milioni di ascoltatori, oggi al centro di una nuova fase artistica. Il concerto varallese sarà infatti ispirato a Angelo Venti, la recente riedizione dell’album che lo conteneva, con nuovi arrangiamenti e uno sguardo più maturo sui temi che da sempre animano la sua scrittura: l’amore, il tempo, la memoria, il cambiamento.

Non mancheranno però le canzoni più amate del suo repertorio, da Tracce di te a Meravigliosa (la luna), da Vivendo adesso fino al più recente Pazzo di te, portato in scena con grande intensità all’ultima edizione di Sanremo. Una scaletta pensata per attraversare oltre vent’anni di musica italiana, tra melodie che hanno segnato generazioni e testi che raccontano la vita con sensibilità e verità.

