Fabio Concato riempie la piazza e incanta il pubblico dell’Alpàa. L’artista milanese ha proposto un repertorio puntando soprattutto sulle canzoni degli anni Ottanta e Novanta.

Serata di grandi canzoni degli anni Ottanta e Novanta all’Alpàa di Varallo. Protagonista del concerto di ieri, lunedì 15 luglio, è stato il cantautore milanese Fabio Concato, che già nell’edizione 2010 della festa aveva tenuto un concerto nella suggestiva cornice del Sacro Monte.

L’artista ha puntato soprattutto su canzoni degli anni Ottanta e Novanta, quelle che lo hanno reso famoso. Canzoni presentate, come è nello stile di Concato, con il giusto mix tra leggerezza e ironia. Il pubblico ha cantato spesso, da “Domenica bestiale” a “Rosalina”, da “Fiore di maggio” a “Sexy tango” e “Ti ricordo ancora”.

Ma c’è stato spazio anche per i brani legati ai ricordi personali (“Gigi”, dedicato al padre musicista morto nel 1987) o agli argomenti più seri (“051/222525”, scritta contro la violenza sui bambini).

IL PROGRAMMA DI OGGI, MARTEDI’ 16 LUGLIO

VISITE GUIDATE

Ore 18.30: “Ropelines: storie di uomini e funi”. Il museo, al primo piano di Palazzo dei musei, presso la Pinacoteca, ospita tre approfondimenti collegati alla mostra diffusa allestita da Monterosa 2000 ad Alagna, Mera e Varallo. Tre racconti di personaggi, fatti e opere d’arte che fanno dialogare gli impianti a fune in Valsesia e le raccolte della Pinacoteca (info e prenotazioni 0163.51424, info@palazzodeimusei.it)

Ore 20.45: “La chiesa in campagna”. Visita alla chiesa di san Marco, interamente dipinta e un tempo immersa nelle campagne. Uno dei luoghi più affascinanti e monumentali della cultura artistica di Varallo, un vero gioiello d’arte che narra la fede della popolazione locale (info e prenotazioni info@sacromontedivarallo.com , 3774654982).

ALPÀA+

A Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con Bar Osteria La Lucciola Maggiora (La paniscia novarese) e Osteria La Barrique Guardabosone (Magatello di Fassone Piemontese alle Erbe Aromatiche leggermente affumicato con cruditè di Verdure e delicata di Acciughe).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con DJ Tequila.

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 concerto di Le Vibrazioni, band 100 per cento italiana di rock alternativo. Vent’anni di musica raccolti in un nuovo tour estivo, uno spettacolo che include i loro primi brani, i successi sanremesi e tutte le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare l’Italia. Una serata ricca di vibrazioni positive e un entusiasmo travolgente, adatta non solo agli amanti del rock italiano e ai nostalgici degli anni 2000. La vasta gamma di brani comprenderà alcuni dei maggiori successi, come “Dedicato a te” “Raggio di sole” e “Angelica”, oltre a “Così sbagliato” e “Dov’è”, i brani di Sanremo 2018 e 2020.

Per tutti i dettagli si puù visitare il SITO della manifestazione.

