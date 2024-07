Gli “Zero Assoluto” fanno cantare la piazza dell’Alpàa. VIDEO

Gli “Zero Assoluto” fanno cantare la piazza dell’Alpàa. Folla a Varallo per Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. Questa sera altro grande nome: Alex Britti.

Gli “Zero Assoluto” fanno cantare la piazza dell’Alpàa

Altro concerto da tutto esaurito nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, all’Alpàa di Varallo. Sul palco sono saliti gli “Zero Assoluto”, bravi a coinvolgere continuamente il pubblico a cantare e vivere fisicamente la musica. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci hanno proposto un repertorio che spaziava dai primi successi ai brani più recenti.

Ieri sera era anche il momento dedicato alla mongolfiera ancorata, con possiabilità di vedere la città illuminata da qualche decina di metri di altezza a partire dal cortile dell’istituto alberghiero.

Questa sera salità sul palco di piazza Vittorio un altro personaggio di primo piano del panorama musucale italiano: Alex Britti.

IL PROGRAMMA DI OGGI, GIOVEDI’ 18 LUGLIO

VISITE GUIDATE

Ore 21: “Parole e immagini”. Visita alla chiesa di santa Maria delle Grazie e al chiostro esterno. La celebre “parete gaudenziana” e la storia della chiesa francescana considerata “prologo e sintesi” del Sacro Monte si svelano nelle luci della sera (info e prenotazioni info@sacromontedivarallo.com , 377.46.54.982).

VARADE ESCAPE ROOM

Ore 19: novanta minuti tra indizi ed enigmi, in un tuffo nel passato nell’antico Salone delle Adunanze di Palazzo dei Musei.

ALPÀA+

A Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

EVENTI SALOTTO IOTIAMO

Ore 18.30: Anima e Corpo serata di “Nutrimenti” con Stefano Francoli. Tentativi di ricomporre l’antica frattura dei due concetti, anima e corpo, il più delle volte in antitesi tra loro. Riflessione sul disagio e la ricerca dell’anima nei tempi moderni. Al termine Black Light Party, un aperitivo valsesiano illuminati da una luce nera.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con Hostaria Orcobacco Borgomanero (Lasagna con verdure miste, pomodoro fresco, basilico e scamorza affumicata) e Roccabar Roccapietra (Soufflé di zola e ricotta, mocetta, salsa verde e insalata di polenta).

SERATA PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con I Brigliesciolte

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 concerto di Alex Britti, per il suo nuovissimo tour “Alex Britti Live 2024”. Cantautore e chitarrista italiano, con una carriera lunga e ricca di successi, è in grado di regalare emozioni intense e uniche. Dopo la comparsa sulla scena musicale alla fine degli anni ’90, ha avuto un percorso artistico molto ricco e variegato, che lo ha portato a diventare una delle figure di spicco della musica italiana. Il suo stile tra pop e rock, unico e coinvolgente, è stato plasmato grazie a importanti collaborazioni con grandi nomi della musica internazionale, ed è in grado di coinvolgere il pubblico di ogni generazione. Anche Alex Britti non è un nome nuovo per l’Alpàa: il cantautore romano era infatti già stato protagonista di un concerto in piazza Vittorio alla festa di tredici anni fa.

Per tutti i dettagli si può visitare il SITO della manifestazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook