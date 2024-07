L’energia de Le Vibrazioni “carica” la grande piazza dell’Alpàa. VIDEO

L’energia de Le Vibrazioni “carica” la grande piazza dell’Alpàa. La band di Francesco Sarcina è tornata a Varallo dopo sei anni. Questa sera arrivano gli Zero Assoluto e la mongolfiera .

A sei anni dal bel concerto del 2018, “Le Vibrazioni” sono tornate sul palco di piazza Vittorio all’SAlpàa, regalando un’altra bella serata di musica ed energia. Nella serata di ieri, martedì 16 luglio, la band di Francesco Sarcina ha proposto la scaletta del suo “Summer Tour 2024”, con brani nuovi ma anche con i grandi successi che all’inizio degli anni Duemila diedero popolarità al gruppo.

A questo proposito, una nota poco allegra: poco più di un mese fa è venuta a mancare a soli 46 anni Giulia Tagliapietra, amica di lunghissima data di Sarcina: era lei quella “immensamente Giulia” che aveva ispirato la canzone “Dedicato a te” che portò il gruppo ad avere una notorietà nazionale.

Anche oggi il programma della manifestazione si presenta ricco tra appuntamenti culturali, visite guidate, proposte gastronomiche e il concerto conclusivo con gli “Zero Assoluto”. In serata, una delle novità più attese: il volo della mongolfiera. Appuntamento dalle 20 al parco dell’Istituto alberghiero.

IL PROGRAMMA DI OGGI, MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

VISITE GUIDATE

“MuseiAMO” Tour dei musei MOA – ORE 20.45

Un itinerario eccezionale attraverso tre musei cittadini: il museo dedicato all’orologeria antica, la casa museo Cesare Scaglia, pittore “dell’aria libera”, e il museo della Pesca.

ALPÀA+

Ore 18-20.30: pedalata Ecologica con E-Bike. Un’esperienza in e-bike, comprensiva di parcheggio, eventuale servizio noleggio e-bike, guida certificata ed aperitivo alle Pro Loco di Parco d’Adda. Giro ad anello verso il Rifugio Primatesta con percorso naturalistico (info e prenotazioni sul sito alpaa.net). Intanto a Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

VARADE ESCAPE ROOM

Ore 19: novanta minuti tra indizi ed enigmi, in un tuffo nel passato nell’antico Salone delle Adunanze di Palazzo dei Musei.

VOLO IN MONGOLFIERA

Alle ore 20-22 nel parco dell’istituto alberghiero volo ancorato per provare l’esperienza dell’ascensione, del galleggiamento in aria e dell’atterraggio in mongolfiera, condizioni meteorologiche permettendo (info e prenotazioni sul sito alpaa.net).

PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con Osteria Contemporanea e Salsamentis Gattinara (Tajarin con ragù di salsiccia) e Trattoria Castello Prato Sesia (Filetto di maialino cotto a bassa temperatura, salsa all’aglio nero, ratatouille).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con Dante Delzanno

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 il concerto degli Zero Assoluto saprà coinvolgere e far emozionare il pubblico. Amici sin dal liceo, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, sono un duo di cantanti tra i più amati della Penisola. Alcuni dei loro brani, come “Semplicemente,” “Sei parte di me”, “Per dimenticare” e “Svegliarsi la mattina”, sono tra i singoli più venduti in Italia. Brani semplici ma profondi, caratterizzati da melodie accattivanti e testi emozionanti in un mix di pop, pop rock e melodie elettroniche, che riescono a creare un forte legame empatico con il pubblico.

Per tutti i dettagli si può visitare il SITO della manifestazione.

