La piazza Alpàa torna agli anni Novanta: ancora un boom a Varallo. FOTO E VIDEO

La piazza Alpàa torna agli anni Novanta: ancora un boom a Varallo

Dopo il tetto delle 20mila presenze in città della serata con i The Kolors, continua il tutto esaurito all’Alpàa di Varallo. Ieri, giovedì 17 luglio, la serata dedicata agli anni Novanta ha riempito la piazza Vittorio ma ha anche portato tantissima gente tra gli stand, negli esercizi della città e nelle altre attrattive della manifestazione. Energia pura, ritmi e canzoni che hanno fatto la storia (oltre a un’animazione molto intensa) sono stati gli ingredianti di una serata che ha fatto ballare tutti. Qui sotto qualche foto realizzata da Sara De Dominici ed Elisabetta Zeccara.

L’idea di una serata revival è piaciuta, e ha radunato persone di ogni età che si sono mosse insieme al ritmo della musica. Come era stato annunciato, per chi gli anni Novanta li ha vissuti, è stata un’occasione per tornare a immergersi in quelle atmosfere. Per chi invece non c’era ancora, o era troppo piccolo, è stata una serata di scoperta ed emozioni nuove. Qui sotto tre video di Sara De Dominici e Vittoria Baragiotta che danno un’idea della serata.

Questa sera tocca a Noemi

Questa sera, venerdì 18 luglio, sarà Noemi a salire sul palco con il suo “Nostalgia Summer Tour”, un viaggio sonoro tra i brani che l’hanno resa una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano.

“Nostalgia” è anche il titolo del suo ultimo album, un lavoro che segna un’evoluzione artistica profonda, non solo sul piano musicale ma anche personale. Il disco è frutto di collaborazioni importanti con firme come Mahmood, Blanco, Colapesce, Carl Brave e Tony Effe, che hanno contribuito a costruire un sound moderno, sfaccettato, che fonde elettronica, canzone d’autore, soul e pop. Un progetto in cui Noemi si mette a nudo, firmando testi e affrontando temi legati all’identità, all’amore e alla memoria.

Domani, sabato 19 luglio, toccherà ai Curly Brothers animare la serata con la loro energia contagiosa. Il gran finale è previsto per domenica, quando Francesco Renga porterà a Varallo il suo tour celebrativo “AngeloVenti”, dedicato ai vent’anni del brano “Angelo”, un classico intramontabile che ha segnato la sua carriera e le emozioni di tanti.

Qualche protesta per le transenne

Assieme all’ottimo riscontro di pubblico va anche segnalato qualche malumore per le nuove disposizioni sulla sicurezza: c’è chi lamenta le transenne troppo alte che oscurano la piazza, c’è chi segnala un eccesso di zelo da parte della security. In effetti molte cose sono cambiate da quando la piazza dei concerti era pressoché aperta e non c’erano delimitazione tra il dentro e il fuori. Ma le nuove normative sulla sicurezza impongono molte misure un tempo inesistenti.

