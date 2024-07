Ragazzini in delirio all’Alpàa per Clara: energia a mille sotto il palco. VIDEO

Ragazzini in delirio all’Alpàa per Clara: energia a mille sotto il palco. Un’altra grande serata a Varallo, oggi tanti appuntamenti, si chiude con “Remeber le Cave”.

Ragazzini in delirio all’Alpàa per Clara: energia a mille sotto il palco

E’ stata la serata dei giovani e giovanissimi. Nella giornata di ieri, venerdì 19 luglio, l’Alpàa di Varallo si è chiusa con il concerto di Clara, cantante, modella e attrice che ha saputo esaltare la piazza. Una piazza colma soprattutto di ragazzi e ragazze, ma non mancavano neppure i genitori, che hanno mostrato di apprezzare la performance dell’artista varisina 25enne.

Nemmeno uno scriscio di pioggia ha smosso i fan dalle prime file sotto il palco. E a un certo punto, durante il concerto Clara ha fatto salire sul palco una ragazza, con la quale ha duettato.

Oggi e domani saranno i giorni clou della manifestazione, con tantissimi appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti.

IL PROGRAMMA DI OGGI, SABATO 20 LUGLIO

VISITE GUIDATE

Ore 15.30: “La chiesa sulla roccia”: visita alla chiesa parrocchiale di Varallo, costruita a picco sulle rocce che sovrastano la piazza principale della città. La Collegiata colpisce per la sua lunga storia, per la ricchezza degli arredi, per la profonda devozione che la lega ai varallini ed è sede di una delle Confraternite più antiche del paese.

ALPÀA+

Ore 8-15: ricercatori a 3000 metri. Al Passo dei Salati (Alagna), insieme a professori e ricercatori dell’UniTo per scoprire l’importanza ambientale e scientifica dell’area del massiccio del Monte Rosa. Il tour include: trasporto con pullman da Varallo e impianti di risalita (info e prenotazioni sul sito alpaa.net).

Ore 17.30-19: Dimostrazione gratuita di canoa. Occasione per provare l’esperienza di salire su una canoa e percorrere un breve tratto del torrente Mastallone, sotto il Ponte Antonini (info e prenotazioni sul sito alpaa.net).

RECITAL PIANISTICO

Ore 17.30 nel Salone 25 Aprile il maestro Georgi Trendafiloff proporrà brani di Bach, Mozart, Chopin, Liszt

ESCAPE ROOM

Ore 19: 90 minuti tra indizi ed enigmi, in un tuffo nel passato nell’antico Salone delle Adunanze di Palazzo dei Musei.

EVENTI SALOTTO IOTIAMO

Ore 10-20.30: “Sacri Monti”, opere su carta di Mauro Maulini. Diciassette fogli, frammenti visivi dei personaggi del Sacro Monte di Orta, svelano un Maulini (pittore, grafico, scenografo e incisore di fine ‘900) inedito e sorprendente.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con ristoranti della zona. Questa sera con Gastronomia Ofelia Gozzano (Riso Carnaroli alle fragole e Maccagno, riduzione al nebbiolo) e Agriturismo La Burla Guardabosone (I capunet della Burla su schiacciata di patate, sugo d’arrosto e caponata di verdure).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con Dj Phonema.

LA SERATA IN PIAZZA

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 l’iniziativa Remember Le Cave, per un sabato sera di pura frenesia. Una serata all’insegna della musica e del divertimento con il format che dal 2015 revoca una grande location ed il suo pubblico, con un repertorio anni ‘70-‘90. Nata per dare nuova vita ad un ormai lontano ricordo di un’intera generazione che ha vissuto la sua giovinezza alla discoteca di Vintebbio, promette a tutti, anche i più giovani, un’indimenticabile serata di festa e balli sotto le stelle.

