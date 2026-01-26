Seguici su

AttualitàVarallo e alta Valsesia

Alta Valsesia ancora senza segnale: petizioni e proteste per il 4G che non arriva

Il tema della “copertura” dei cellulari continua a tenere banco.

Pubblicato

56 secondi fa

il

Alta Valsesia ancora senza segnale: petizioni, proteste e segnalazioni per il 4G che non arriva. Il tema della copertura dei cellulari continua a tenere banco.

Alta Valsesia ancora senza segnale: petizioni, proteste e segnalazioni per il 4G che non arriva

Il problema della copertura telefonica continua a pesare sull’alta Valsesia. Nonostante le sollecitazioni portate avanti da anni dalle amministrazioni locali, vaste aree del territorio restano di fatto isolate, con collegamenti instabili o del tutto assenti sia per la telefonia mobile sia per internet.

A farsi sentire, oltre ai Comuni, sono anche i cittadini. A Fobello, nei mesi scorsi, residenti e villeggianti hanno promosso una petizione per chiedere l’installazione di un ripetitore all’alpe Res, ritenuto fondamentale per garantire almeno una copertura 4G nelle numerose frazioni, negli alpeggi e nei rifugi dove l’assenza di segnale è quasi totale. A distanza di tempo, però, l’iniziativa non ha ancora prodotto risultati concreti.

Nessuna risposta concreta

Erano stati annunciati incontri per individuare soluzioni tecniche e operative, ma al momento nulla si è mosso. Proprio il ripetitore della Res è indicato come uno dei punti più critici: in caso di nevicate o di problemi alla rete elettrica, il segnale scompare completamente, lasciando intere zone senza comunicazioni.

Situazione complicata anche a Campertogno, dove le maggiori difficoltà si registrano nella valle Artogna. A Boccioleto, invece, è l’amministrazione guidata dal sindaco Walter Fiorone a essersi attivata in prima persona per la realizzazione di un traliccio che possa ridurre la zona d’ombra che interessa la Val Piaggiogna, Fervento e parte della Val Cavaione.

Problemi in Alto Sermenza

Non va meglio ad Alto Sermenza: qui la ricezione resta incerta e fortemente condizionata dalle condizioni meteo, con il 4G che in diverse aree rappresenta ancora un obiettivo lontano. Proprio durante l’estate scorsa si erano registrati i disservizi più gravi, con turisti e residenti rimasti senza segnale per lunghi periodi.

Sul tema interviene anche l’Uncem, che rilancia la mappatura nazionale delle criticità avviata nel 2019. «Chiunque può compilare il form – spiega il presidente Marco Bussone – per contribuire a un elenco aggiornato delle aree scoperte, che poi trasmettiamo alle compagnie telefoniche e ai referenti politici, dai ministri ai parlamentari». Un tentativo in più per rompere l’isolamento digitale che, in Valsesia, resta ancora una realtà quotidiana.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *