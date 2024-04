Aperta da oggi la strada provinciale Crevola-Locarno. La provinciale era rimasta chiusa per quasi tre settimane a causa del distacco di massi.

Riapre dopo quasi tre settimane la strada provinciale lungo la sponda destra del fiume Sesia tra le frazioni Crevola e Locarne, nel territorio di Varallo. Il tratto era stato chiuso a inizio del mese per la caduta di alcuni macigni sulla carreggiata.

Il materiale si era staccato dal versante che costeggia il tratto di strada nei pressi di Crevola, ed era piombato sulla provinciale 105. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno, perché si trattava di massi di notevoli dimensioni.

Il lavoro di messa in sicurezza

Nelle scorse settimane sono stati effettuati i necessari lavori di consolidamento del versante e messa in sicurezza, in modo da evitare che episodi analoghi accadano ancora in futuro. E nella mattinata di oggi gli addetti della Provincia di Vercelli tolgono i cartelli di divieto e danno il via libera ai veicoli.

