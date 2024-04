Varallo, chiusa per frana la strada provinciale in frazione Crevola. Pietre cadute sulla carreggiata, per fortuna nessuna vettura è stata colpita.

Varallo, chiusa per frana la strada provinciale in frazione Crevola

L’amministrazione provinciale di Vercelli ha chiuso al transito un tratto della strada 105. Si tratta della strada che collega Doccio (frazione di Quarona) a Crevola (frazione di Varallo): la parte vietata è un tratto di via Frigiolini, nella zona di Crevola.

La decisione della Provincia è arrivata a seguito della caduta di massi sulla carreggiata. Per fortuna non ci sono stati incidenti.

Aperte tutte le strade in alta Valsesia

A seguito delk maltempo, nei giorni scorsi era state chiuse alcune strade in alta Valsesia. In particolare, era stato fermato il transito verso Carcoforo e verso Rima per via delle valanghe (tra San Giuseppe e Rima si era rifatta viva la “solita” Chiafera). Poi la viabilità ha nuovamente avuto il semaforo verde.

Si viaggia ancora a senso unico alternato lungo un tratto della strada provinciale della val Mastallone, dove si è aperta una voragine sull’asfalto. Anche in questo caso nessuna vettura è rimasta coinvolta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook