Neve sui rododendri all’Oasi Zegna: domani torna il sole, ma continua a fare freddo

I primi rododendri che annunciano la stagione delle fioriture all’Oasi Zegna e la neve che li copre in parte. La foto è stata scattata da Rudi Delpiano e postata sulla pagina social del Consorzio turistico Alpi biellesi: ed è una foto che dice tutto, o quasi, di questo scorci di primavera decisamente anomalo.

Dopo aver attraversato giorni in cui si sono superati i 25 gradi, adesso tutto il Piemonte è preda di correnti fredde che e aria umida che provocano pioviggini e nevicate in quota. Oltre a temperature più consone al mese di febbraio, anziché aprile.

Le previsioni per i prossimi giorni

Queste le previsioni del Centro meteo Piemonte: «Martedì ancora prevalenza di nuvole e fenomeni deboli sparsi e intermittenti, specie al mattino con quota neve però in graduale risalita oltre i 1000 metri in giornata.

Mercoledì, lo spostamento verso levante della circolazione depressionaria determinerà l’attivazione di correnti settentrionali con il ritorno di ampie schiarite, anche se le temperature si manterranno ancora sotto le medie del periodo e con possibili locali gelate nelle ore più fredde del giorno».

Un 25 Aprile di sole ma freddo

Anche per giovedì, festa del 25 Aprile, le indicazioni sono le medesime: giornata soleggiata, ma ancora con temperature sotto la media del periodo.

Per il fine settimana potrebbe arrivare una nuova perturbazione con pioggia, ma per il momento non ci sono ancora indicazioni certe: occorrerà attendere ancora qualche giorno.

