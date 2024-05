Malore mentre fa fisioterapia in ospedale: guardia giurata muore a 53 anni. Cordoglio nel Biellese per Mohamed Maajour, molti ricordi sui social.

Malore mentre fa fisioterapia in ospedale: guardia giurata muore a 53 anni

E’ accaduto mentre si trovava in ospedale per una seduta di fisioterapia. Un malore che lo ha colto davanti gli operatori sanitari: è stato subito soccorso e portato nel reparto rianimazione, ma purtroppo non c’è più stato nulla da fare. E’ morto così l’altra settimana Mohamed Maajour, 53 anni, guardia giurata residente in frazione Cossila a Biella. A stroncarlo è stato un infarto.

Come riporta La Provincia di Biella, Mohamed era in servizio da circa quattro anni come guardia giurata all’istituto di vigilanza Mek-Pol. Tra i vari servizi si occupava prevalentemente del piantonamento all’Esselunga di via Lamarmora. Era conosciuto da tutti per il suo carattere allegro, amava scherzare e stare in compagnia.

Faceva fisioterapia perché qualche mese fa mentre si trovava in servizio intervenne nel tentativo di fermare due ladri. Ci fu una colluttazione, e lui si infortunò un ginocchio.

LEGGI ANCHE: Malore improvviso nella stazione dei vigili del fuoco: caposquadra muore a 50 anni

Dal Marocco all’Europa

Era originario del Marocco ma aveva vissuto in Svizzera e in Inghilterra, Paesi in cui aveva lavorato nell’ambito della sicurezza.

Appena arrivato in Italia, circa 20 anni, fa era stato assunto in un’agenzia di servizi nei locali. Faceva il “buttafuori”, ma ambiva a un posto sicuro: così, dopo aver fatto domanda e grazie alla sua lunga esperienza maturata nel settore, nel 2018 fu assunto all’istituto di vigilanza Group Service e dopo un paio di anni passò alla Mek-Pol.

I ricordi dei colleghi

Numerosi i ricordi dei colleghi postati nei giorni scorsi sui social: «Aveva tanta voglia di lavorare, era sempre disponibile, non faceva caso agli orari, a lui andava bene tutto». E ancora: «La sua bontà arriverà anche in cielo e sarà messa a beneficio di tutti gli angeli».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook