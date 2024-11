Attraversa il centro di Varallo sugli sci trainato da un’auto. Inedito show la sera della nevicata: il video diventato virale su WhatsApp.

C’è un video che su WhatsApp sta passando da utente a utente in Valsesia. Pochi secondi per mostrare uno show andato in scena la sera di giovedì, quando la città era imbiancata dalla nevicata: una persona sugli sci trainata da un’auto come fosse un motoscafo nello sci d’acqua. Auto e sciatore escono da corso Roma e attraversano la piazza Vittorio Emanuele prima di immettersi su via Umberto I.

Parecchia gente ha notato la strada coppia, e qualcuno è anche riuscito a filmarla. Non è esattamente una situazione contemplata dal codice della strada, ma un po’ di divertimento ci sta…

