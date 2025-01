Distrutta dalle fiamme un’auto ferma nel parcheggio. LE FOTO

Distrutta dalle fiamme un’auto ferma nel parcheggio. La vettura è stata ridotta a un ammasso di lamiere incandescenti.

Una vettura è stata divorata dalle fiamme, e anche l’intervento dei vigili del fuoco non ha impedito al fuoco di distruggere tutto e ridurre il veicolo e un ammasso di lamiere bruciacchiate. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 gennaio, nel centro abitato di Camandona, nella valle di Mosso.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che hanno notato le fiamme alzarsi dalla vettura ferma in un parcheggio del paese, tra le abitazioni. Subito sono quindi stati avvertiti i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella e i volontari di Ponzone, pochi minuti prima delle 17 di ieri. Arrivati sul posto hanno trovato l’auto parcheggiata ormai completamente avvolta dalle fiamme ed hanno provveduto allo spegnimento.

Le cause dell’incendio non sono ancora note: occorrerà capire se c’è stato un problema all’impianto elettrico del mezzo o se si tratta di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Valle Mosso per i rilievi del caso.

