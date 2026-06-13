Boffelli e Delorenzi sono ancora i re della Monte Rosa SkyMarathon

Grande spettacolo per la Monte Rosa SkyMarathon 2026 che si è disputata ad Alagna Valsesia nella giornata di oggi, sabato 13 giugno, con un percorso modificato per ragioni di sicurezza. Le condizioni meteo e della neve in alta quota hanno imposto agli organizzatori di rinunciare alla salita fino alla Capanna Margherita, fermando la gara al Colle del Lys.

La decisione non ha certo tolto forza all’evento, che ha richiamato sul massiccio del Monte Rosa alcuni tra i migliori specialisti internazionali dello skyrunning. La competizione simbolo è rimasta dura, tecnica e selettiva, confermando il fascino di una sfida unica sulle Alpi.

Boffelli e Delorenzi fanno il bis

A firmare la vittoria sono stati ancora William Boffelli e Roberto Delorenzi, già primi nell’edizione precedente. Boffelli, tra l’altro, aveva vinto anche l’edizione del 2024, in coppia con Tadei Pivk. La coppia italo-svizzera ha preso il comando fin dall’inizio, chiudendo la prova in 4h16’58” e confermandosi punto di riferimento della gara.

Il podio maschile della Monte Rosa SkyMarathon:

William Boffelli e Roberto Delorenzi, 4h16’58”

Luka Kovacic e Pascal Egli, 4h32’25”

Kilian Rettensteiner e Silas Walter, 4h38’50”

Tra le donne successo per Hillary Gerardi e Ida Nilsson, prime in 5h36’13” e quindicesime assolute. Secondo posto per Lina El Kott Helander e Sanna El Kott Helander, terze Melissa Paganelli e Nicole Ruggeri.

Dalle altre gare nuovi protagonisti

Nella SkySummit, 16,9 chilometri e 3.330 metri di dislivello positivo, hanno vinto Martin Camesi e Alex Ugazio in 2h52’20”. Tra le donne primo posto per Corinna Compagnoni e Giulia Ghirardi, capaci di entrare anche nella top ten assoluta.

La nuova Monte Rosa SkyRace 25K ha premiato Daniel Antonioli, davanti per soli 22 secondi a Mattia Bertoncini del Gsa Valsesia. Al femminile vittoria per Carys Mai Hughes. Nell’Ama Vk2 successo maschile di Marco Magistro e femminile di Sabine Ehrstrom.

Foto da Podisti.net

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