Tadei Pivk e William Boffelli (ri)vincono la Monte Rosa Skymarathon

Tadei Pivk e William Boffelli vincono la Monte Rosa Skymarathon. La coppia di atleti fa il bis dopo il record dello scorso anno. Tra le donne prime al traguardo Giuditta Turini e Martina Valmasso.

Non c’è il record strepitoso dello scorso anno, ma concedono comunque il bis Tadei Pivk e William Boffelli, primi al traguardo dell’edizione 20124 della Monte Rosa Skyramathon, la gara più alta d’Europa. I due portacolori di Outdoor With Us e di Team Aldo Moro Nordtec hanno fatto fermare il cronometro a 4 ore, 41 minuti e 23 secondi.

Staccata di quasi mezz’ora la coppia seconda arrivata, Lorenzo Rota Martir e Daniel Antonioli, che hanno concluso il percorso in 5 ore, 10 minuti e 59 secondi. Terza al traguardo la coppia formata da Roberto Delorenzi (che ieri aveva vinto il VK2) e Daniel Antonioli con 5 ore, 38 minuti e 6 secondi.

La classifica femminile

Tra le donne successo per Giuditta Turini e Martina Valmasso, che hanno completato la salita e discesa da Alagna al Monte Rosa in 6 ore 13 minuti e 1 secondo. Alle loro spalle la coppia Marina Cugnetto e Hillary Gerardi con 6 ore, 37 minuti e 9 secondi, terza la coppia formata da Maria Dimitra Theocharis e Iris Pessey, che hanno fatto fermare il cronometro a 7 ore, 16 minuti e 42 secondi.

