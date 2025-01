Cade materiale sulla strada, chiusa la provinciale a Rimasco. Occorrerà verificare la situazione del versante prima di prendere decisioni.

Cade materiale sulla strada, chiusa la provinciale a Rimasco

Chiusa al traffico la strada provinciale 10 che sale verso Rimasco. Nella notte è infatti caduto del materiale sulla carreggiata, e quindi per prudenza è stato deciso di fermare il passaggio.

Adesso occorrerà capire da dove arriva il materiale, e se sia in corso un cedimento del versante o se ci siano problemi di altro tipo. Per intanto, la Provincia di Vercelli ha allertato i propri operatori per una prima verifica della situazione.

