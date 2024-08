Cadono pietre e colpiscono un’auto al Baraggiolo di Varallo. Il conducente è stato preso in cura dai sanitari del 118, sul posto anche i vigili del fuoco.

Cadono pietre e colpiscono un’auto al Baraggiolo di Varallo

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 16 agosto, lungo la strada provinciale 299 in località Baraggiolo a Varallo. Pietre e detriti si sono staccate dal versante e sono finite sulla carreggiata. Alcune pietre hanno colpito una vettura che era in transito proprio in quel momento.

Scattato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, verificando la situazione e constatando il danneggiamento della vettura coinvolta.

LEGGI ANCHE: Macigno sulla strada, chiuso il tratto tra Alagna e Riva Valdobbia

Il conducente è stato preso in cura dai sanitari

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato il conducente fuori dalla vettura. Dell’uomo si stavano già prendendo cura gli operatori sanitari presenti sul posto insieme ai carabinieri di Borgosesia. I vigili hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del tratto interessato dalla caduta massi.

La strada provinciale 299 è rimasta comunque transitabile a senso unico alternato. Sarà al Provincia di Vercelli a dover fare le opportune veroifiche sulla stabilità del versante e poi prendere una decisione rispetto alla riapertura completa del tratto di strada.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook