Macigni sulla 299 per Alagna: la strada resta chiusa, si costruisce una variante a tempo di record

Macigni sulla 299 per Alagna: la strada resta chiusa, si costruisce una variante a tempo record. Il nuovo tratto pronto entro venerdì. Nell’attesa, si passa sulla ciclabile ma solo in orari prestabiliti.

La strada 299 nel tratto tra Riva Valdobbia e Alagna resterà chiusa finché non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza. Questa la decisione della Provincia di Vercelli a seguito dei sopralluoghi effettuati oggi, martedì 19 dicembre, dopo la caduta di massi avvenuta ieri sulla carreggiata, fortunatamente quando non transitava nessuno. Si tratta di due grossi macigni pesanti tonnellate che sono finiti sull’asfalto assieme ad altri detriti di dimensioni minori.

Una variante per “salvare” il turismo

Ma per “salvare” le festività di fine anno (inutile ricordare che per un centro turistico come Alagna è un periodo fondamentale), sarà realiazzata a tempo di record una strada alternativa, una sorta di breve variante che consentirà di aggirare il tratto pericoloso. Salvo imprevisti, annunciano da Vercelli, questa strada sarà pronta entro venerdì sera.

Il passaggio in questi giorni

Intanto, in attesa della mini-variante, in questi giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) si potrà transitare sulla pista ciclopedonale, ma solo in alcune fasce orarie nelle seguenti: dalle 6 alle 9, dalle 11.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 21.

